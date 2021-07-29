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Российские Су-25 переброшены в Таджикистан на учения к афганской границе

Андрей Аркадьев
12:05 29.07.2021
Учения состоятся с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон.
Российские Су-25 переброшены в Таджикистан на учения к афганской границе
© Фото: Минобороны России
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Российские штурмовики Су-25 из Киргизии переброшены на аэродром Гиссар в Таджикистане на учения, которые пройдут у афганской границы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«В ходе практических действий экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника», - говорится в сообщении.

Кроме того, российские штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований, добавили в пресс-службе.

Россия проведет учения совместно с Узбекистаном и Таджикистаном с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон. Этот полигон расположен на юге Таджикистана в 80 километрах от границы с Афганистаном.

На учениях военнослужащие трех стран будут вести борьбу с условными террористами, которые «вторглись» через границу. Основу российского контингента составят подразделения 201-й военной базы. Всего от России будет задействовано свыше тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники.

201-я российская военная база - общевойсковое формирование ВС РФ, входит в Центральный военный округ. Была сформирована еще в 2004 году. Дислоцирована в Душанбе и Бохтаре.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

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