Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян

Результат теста на коронавирус для непривитых россиян, приезжающих из-за границы, необходимо загрузить на портал Госуслуг в течение 4 дней.

«После слов "в обязательном порядке размещаются" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», – говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил требование проходить два теста на COVID-19 прибывшим из-за рубежа непривитым россиянам.

Так, с 7 июля все прибывшие из-за рубежа жители РФ должны соблюдать изоляцию до получения результатов теста на COVID-19.

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в свою очередь рекомендовали россиянам сделать прививку от COVID-19 перед полетом за границу.