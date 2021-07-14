Россиян призвали привиться от коронавируса перед полетом за границу

В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 рекомендовали россиянам сделать прививку от коронавируса перед полетом за границу.

«Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил требование проходить два теста на COVID-19 прибывшим из-за рубежа непривитым россиянам.

Так, с 7 июля все прибывшие из-за рубежа жители РФ должны соблюдать изоляцию до получения результатов теста на COVID-19.