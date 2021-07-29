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В «Фиорентине» отреагировали на слухи о скорой продаже Кокорина

Ян Брацкий
17:07 29.07.2021
Российский нападающий перешел в стан итальянцев из московского «Спартака» за €4,5 млн в минувшем январе.
В «Фиорентине» отреагировали на слухи о скорой продаже Кокорина
© Фото: Джузеппе Маффиа, РИА Новости
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В итальянском футбольном клубе «Фиорентина» опровергли новости о возможном трансфере российского нападающего Александра Кокорина. По словам пресс-атташе флорентийцев Луки Ди Франческо, Кокорин остается в строю «фиалок», а главный тренер команды Джузеппе Якини рассчитывает на него в новом сезоне.

«Мы ничего не слышали о предложениях по Кокорину. Итальянская пресса каждый час пишет о трансферном рынке, и мы обычно не комментируем подобного рода сообщения. На данный момент Александр - игрок "Фиорентины". Тренерский штаб рассчитывает на него. На последней пресс-конференции у главного тренера спрашивали о Кокорине - он не сказал ни одного негативного слова в адрес игрока», - цитирует РБК заявление Ди Франческо.

Слухи о возможном переходе Кокорина появились после публикации в издании Calciomercato, авторы которого предположили, что руководство «Фиорентины» планирует расстаться с Александром и уже предложило его клубам из России и Турции.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в минувшем январе. До этого россиянин защищал цвета столичного «Спартака». Итальянцам эта покупка обошлась в €4,5 млн. За все время Кокорин появился на поле только четыре раза и не отметился удачными действиями. Кроме того, форварда настигла череда травм, из-за которых он не смог полноценно влиться в команду. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.

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