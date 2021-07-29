«Национальная катастрофа»: власти Турции дали оценку мощным лесным пожарам в стране

На юге Турции уже несколько дней бушуют лесные пожары. Пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын назвал происходящее национальной катастрофой.

«Лесные пожары — это национальная катастрофа. Все наши ведомства ведут с ними в координации интенсивную борьбу. Прокуратура всесторонне изучает причины пожаров. Работы будут продолжаться неустанно», — написал Калын на своей странице в Twitter.

Сегодня почти сотня российских туристов и других иностранцев была эвакуирована из поселка Гюверджинлик, где возник очаг пожара. По данным местных властей, новые очаги появились в нескольких провинциях Антальи, а огонь дошел до крупных курортных городов, в том числе Мармариса и Бодрума.

Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, что в результате пожаров пострадало больше 180 человек. Данные о погибших уточняются, на данный момент известно об одном погибшем в городе Манавгат.

Ранее в российском посольстве Турции рассказали, что противопожарные самолеты Бе-200 оказывают помощь в Турции, действуя совместно с турецкими пожарными. В республику отправлено три самолета из России.