Российские самолеты Бе-200 задействовали в тушении пожара в Анталье

Российские противопожарные самолеты Бе-200 оказывают турецким пожарным помощь в тушении лесных пожаров в провинции Анталья. Об этом в четверг сообщило российское посольство в Анкаре.

«Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне в регионах, где на земле и с воздуха ведут борьбу с пожаром», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

В посольстве РФ также выразили надежду, что лесные пожары на юге Турции будут потушены в ближайшее время и с минимальным ущербом.

Сильный лесной пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат, предварительно, из-за сильной жары в регионе.

Ранее СМИ сообщили о начале эвакуации отелей в турецком Мармарисе из-за бушующих лесных пожаров.