Ученые назвали страну, пригодную для выживания во время глобальной катастрофы

Ученые перечисли страны, в которых лучше всего можно пережить глобальную катастрофу. По мнению экспертов, это – Исландия, Новая Зеландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия. Исследования ученых были опубликованы в газете The Guardian.

Специалисты полагают, что коллапс может возникнуть в результате серьезного финансового кризиса, последствий климатического кризиса, уничтожения природы, в результате еще более серьезной пандемии, нежели чем COVID-19, или комбинации всех перечисленных потрясений.

В качестве критериев оценки стран, готовых к подобной катастрофе, ученые оценивали такие показатели, как: способность выращивать продукты питания для своего населения, защищать границы от массовой миграции и поддерживать электрическую сеть, а также некоторые производственные мощности.

В результате исследования на первом месте оказались острова в регионах с умеренным климатом и низкой плотностью населения.

Как отмечают эксперты, для них стало неожиданностью, что Великобритания заняла лидирующие позиции в исследовании. Эта страна имеет высокую плотность населения, не слишком быстро развивает возобновляемые источники энергии, и только 50% продуктов питания там собственного производства. Однако исследователи отметили, что у королевства есть потенциал противостоять ударам.

У Новой Зеландии, в тоже время, был выявлен наибольший потенциал выживания в случае глобальной угрозы из-за ее геотермальной и гидроэлектрической энергии, обширных сельхозугодий и низкой плотности населения.

Ранее глава Минздрава Новой Зеландии выступила с радикальной идеей – полностью запретить курить всех гражданам, рожденным после 2004 года. По мнению Айеши Верралл, благодаря этой мере, в стране должно вырасти полностью не курящее поколение.