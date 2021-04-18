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В Новой Зеландии решили полностью отказаться от табака к 2025 году

Валентина Пескова
08:12 18.04.2021
Согласно плану правительства, в стране должно появиться полностью «некурящее поколение», путем полного запрета на употребление сигарет для рожденных после 2024 года.
В Новой Зеландии решили полностью отказаться от табака к 2025 году
© Фото: imageBROKER, Globallookpress
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Правительство Новой Зеландии опубликовало план по борьбе с табакозависимостью в стране, благодаря которому хочет полностью избавить жителей от курения к 2025 году. Как заявила министр здравоохранения Айеша Верралл, стране необходим новый подход к решению этого вопроса, поскольку ежегодно умирают от последствий курения табака умирают около 4500 новозеландцев.

Идея властей состоит в том, чтобы повысить разрешенный законом возраст для курения, уменьшить процент содержащегося в табачных изделиях никотина, а также - ограничить места, в которых можно продавать табак и сигареты, пишет The Independent.

Однако самая главная и «революционная» идея - полностью запретить курить всех гражданам, рожденным после 2004 года. Таким образом, считают в минздраве страны, путем принудительного запрета в Новой Зеландии должно вырасти полностью не курящее поколение людей.

«Табак - самый вредный потребительский продукт в истории, мы должны полностью отказаться от него», - заявила исполнительный директор Общества борьбы с раком Люси Элвуд.

Однако с такой инициативой не согласны бизнесмены, которые сразу же начали подсчитывать убытки от падения продаж сигарет, а также очевидный рост количества подпольных «черных рынков» нелегальных продаж поддельных табачных изделий.

К ним также со своей стороны присоединились и психологи, которые говорят, что запрещать взрослым людям делать собственный выбор - не является правильным решением, так как это сразу же вызывает у человека внутренний протест. Поэтому людям скорее нужно позволить самостоятельно определиться добровольно и самим, в пользу ведения какого образа жизни они склоняются сами - здорового или не совсем.

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