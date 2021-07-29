Эксперт предупредил россиян об опасности опросов в соцсетях

Миллионы пользователей каждый день проходят тесты и опросы в Интернете. Однако злоумышленники не дремлют. Такие интерактивные инструменты могут помочь мошенникам украсть персональную информацию граждан, рассказал Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности, в интервью радио Sputnik.

Специалист пояснил, что во время прохождения опроса в соцсетях пользователя часто просят предоставить доступ к учетной записи. При этом в ней может храниться ценная информация, включая контактные данные, фотографии и списки друзей. Эти данные могут продаваться или использоваться против жертвы.

Более того, закрытый профиль не спасет данные от злоумышленников, если человек решит пройти тест. Приватность перестанет действовать, если пользователь предоставит доступ к учетной записи.

«Сам по себе механизм обеспечения приватности в соцсети работает, но если от нас требуют предоставить допуск, и мы его предоставляем, то мы своими руками нарушаем приватность», –добавил Алексей Лукацкий.

Ранее российские программисты разработали приложение, которое способно идентифицировать злоумышленников. Программа определяет мошенника по телефонному разговору.