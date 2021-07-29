«Звездный дождь»: ученый рассказал о летних метеорных потоках

Ежегодный метеорный поток, который появляется в августе со стороны созвездия Персея, - это Персеиды. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф хвоста кометы Свифта - Туттля. О летнем звездопаде в беседе со «Звездой» рассказал старший научный сотрудник Института астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Нароенков.

«Это небольшие частички, с песчинку, которые входят в атмосферу Земли и просто в атмосфере Земли сгорают, и, таким образом, мы видим звездный дождь, как будто звезда падает. Таких потоков много. В течение года Земля проходит большое количество таких “старых” хвостов комет», - отметил Нароенков.

По его словам, соседний поток с Персеидой - Южная дельта-Акварида, который можно наблюдать с 23 августа. Ученый добавил, что пик метеорного потока Персеиды придется на 12 августа.

«Пик ярких событий планируется на 12 августа. И в среднем за час можно увидеть порядка 50-75, в среднем - 60 таких метеорных явлений, то есть падающих звезд, частичек, сгорающих в атмосфере», - сообщил Нароенков.

Он подчеркнул, что эти потоки абсолютно безопасны для жителей Земли, это просто красивое явление. Метеорные потоки, по его словам, также не влияют на работу МКС и спутников.

«Сами конструкции космической станции (МКС. - Прим. ред.) защищены от таких явлений, потому что есть вот такие выраженные потоки метеорные, есть спорадические - частички, которые просто могут попадать в станцию, но никакого вреда не приносят», - уточнил специалист.

Кроме того, проводятся специальные исследования для защиты МКС и спутников от метеорных частиц, резюмировал Нароенков.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что жители столичного региона в ночь с 29 на 30 июля смогут увидеть мощный метеорный поток Южные дельта-Аквариды. В это время в небе можно будет наблюдать до 16 метеоров в час.