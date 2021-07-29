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В Московском планетарии рассказали о ночном звездопаде

Олеся Степакова
17:01 29.07.2021
В это время в небе можно будет наблюдать до 16 метеоров в час.
В Московском планетарии рассказали о ночном звездопаде
© Фото: Стас Короткий, Московский Планетарий
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Жители столичного региона в ночь с 29 на 30 июля смогут увидеть мощный метеорный поток Южные дельта-Аквариды. В это время в небе можно будет наблюдать до 16 метеоров в час, сообщает на своей странице «ВКонтакте» Московский планетарий.

«Наблюдать Южные дельта-Аквариды лучше всего в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба, где в ночь активности располагается созвездие “Водолей”», - говорится в сообщении.

Максимальный пик активности звездопада прогнозируется в 9 утра 30 июля. Однако увидеть звездопад при свете не удастся, но можно наблюдать за ним предстоящей ночью или позже, поскольку он продлится до 23 августа.

Помешать наблюдению за метеорным потоком может лишь яркая Луна и Юпитер, уточнили в планетарии.

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