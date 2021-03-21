Кокорин пропустит матч «Фиорентины» с «Миланом»

Россиянин Александр Кокорин не выйдет на поле в игре 28-го тура чемпионата Италии. О том, что футболист не включен в заявку «Фиорентины» сообщили в микроблоге клуба в Twitter. Флорентийской команде предстоит провести матч с «Миланом».

В пятницу РИА Новости стало известно, что Кокорин еще не восстановился после полученной травмы бедра. Реабилитация футболиста проводится по индивидуальной программе. До этого нападающий уже пропустил два матча своего клуба.

Ранее итальянские СМИ не слишком высоко оценили дебютную игру российского спортсмена в новой команде. Кокорин во время первой игры за «Фиорентину» был включен в игру на 73-й минуте матча, однако не смог повлиять на его исход.