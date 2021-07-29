Минздрав Болгарии признал гибель 10 тысяч больных COVID-19 из-за ошибок при вакцинации
Ошибки в организации прививочной кампании в Болгарии привели к гибели 10 тысяч человек. Это признал министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров.
По его словам, программа вакцинации не предусматривала приоритета для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими болезнями. Из-за этого во вторую волну коронавируса более 80% смертей пришлось на людей старше 60 лет.
«Болгария принесла в жертву старшее поколение. В течение пяти месяцев мы вакцинировали в основном молодых и активных людей», - приводит слова министра газета Trud.
Следующей ошибкой, считает Кацаров, стало то, что прежнее правительство отдало приоритет вакцине AstraZeneca. Еще на начальном этапе происходила задержка поставок.
В настоящее время Болгария занимает последнее место в Евросоюзе по доле привитого населения. В стране вакцинированы примерно 16% жителей.