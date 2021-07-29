В стране и мире Мишустин осмотрит будущее здание Суворовского училища в Иркутске Анна Касаткина Премьер-министр начнет с Иркутска свою поездку в Сибирь. © Фото: Russian Government, Globallookpress Читайте нас на: Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Иркутск. После поездки на Дальний Восток глава правительства направляется в Сибирский федеральный округ. Согласно графику премьера, планируется посещение им здания бывшего Иркутского высшего авиационного инженерного училища — после реконструкции там должно разместиться Суворовское училище. Ранее Мишустин провел несколько дней на Дальнем Востоке. В качестве главы правительства он впервые посетил один из курильских островов Итуруп, а также побывал в Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре, напоминает РИА Новости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика