Мишустин осмотрит будущее здание Суворовского училища в Иркутске
Премьер-министр начнет с Иркутска свою поездку в Сибирь.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Иркутск. После поездки на Дальний Восток глава правительства направляется в Сибирский федеральный округ.
Согласно графику премьера, планируется посещение им здания бывшего Иркутского высшего авиационного инженерного училища — после реконструкции там должно разместиться Суворовское училище.
Ранее Мишустин провел несколько дней на Дальнем Востоке. В качестве главы правительства он впервые посетил один из курильских островов Итуруп, а также побывал в Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре, напоминает РИА Новости.