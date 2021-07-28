Мишустин выделит средства для завершения постройки детской больницы в Комсомольске-на-Амуре

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил замороженную стройку детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Глава правительства назвал произошедшее безалаберностью и пообещал найти средства в федеральном бюджете для завершения строительства.

Возведение больничного комплекса для оказания специализированной медпомощи 90 тысячам детей, проживающим в городе и прилегающих районах Хабаровского края, началось в 2017 году. В ходе строительства обнаружились ошибки в проектной документации, из-за чего произошла нехватка материалов и финансирования, и стройка была остановлена в 2019 году.

Мишустин отметил, что присутствует безалаберность, подобная той, о которой он говорил во время посещения строящегося аэропорта Южно-Сахалинска, и назвал бедой, то, что в трудное ковидное время детям не была оказана помощь.

Премьер пообещал, что на завершение проекта будут выделены деньги на завершение проекта.

«По этой истории мы договоримся так: мы решим этот вопрос, мы созвонимся с министром финансов, чтобы необходимую сумму для региона прописать в федеральном бюджете, но, пожалуйста, иногда на вопрос, "Кто виноват?" тоже нужно отвечать», – цитирует Мишустина ТАСС.

Глава правительства отметил, что средства выделяются под личную ответственность временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Тот, в свою очередь, пообещал, что если деньги на строительство будут выделены сегодня, то его удастся завершить к 2023 году.

Мишустин прибыл в Комсомольск-на-Амуре в рамках рабочего визита на Дальний Восток. В тот же день премьер-министр осмотрел производство на Амурском судостроительном заводе.