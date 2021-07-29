Совместные учения Вооруженных сил РФ и КНР пройдут в середине августа в Китае

Совместные учения Вооруженных сил России и Китая пройдут в середине августа в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР, сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения одного из объединений Восточного военного округа примут участие в совместном российско-китайском оперативно-стратегическом учении "Сибу/Взаимодействие-2021", которое пройдет в середине августа 2021 года на территории Китайской Народной Республики в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами двух государств», - говорится в сообщении.

В учениях планируется задействовать боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику.

Маневры проводятся с целью укрепления российско-китайских отношений, стратегического взаимодействия, наращивания уровня военного сотрудничества и дружбы между Вооруженными силами двух стран, демонстрации решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе.

Накануне, 28 июля, министр обороны Китая Вэй Фэнхэ пригласил главу Минобороны России Сергея Шойгу посмотреть активную фазу совместных военных учений, которые пройдут в КНР в августе.