Шойгу принял приглашение главы Минобороны Китая поучаствовать в маневрах в КНР

В условиях пандемии Россия и Китай смогли найти новые формы взаимодействия. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На встрече с главой военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ он отметил, что военные двух стран постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия. Переговоры двух министров состоялись в Душанбе.

«Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю Ваше приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики», - сказал Шойгу коллеге из Китая.

Кроме того, глава Минобороны России поблагодарил Вэй Фэнхэ за то внимание, которое он уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Москвой и Пекином.

Также Шойгу поздравил коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая. Глава МО РФ заявил, что за эти годы ВС КНР «прошли огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя современные технологии для защиты своей страны».

Вэй Фэнхэ сообщил, что «очень рад еще раз встретиться со своим большим и старым другом». Кроме того, министр обороны Китая уточнил, что эта встреча радует обоих, но не нравится некоторым странам.

«В этом именно заключается суть нашей встречи», - сказал Вэй Фэнхэ.

Глава военного ведомства Китая напомнил, что совместные учения на территории КНР пройдут в августе.