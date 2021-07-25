Россиянка Инна Дериглазова взяла серебро ОИ в фехтовании на рапирах
На счету РФ к настоящему моменту 1 золотая медаль, 3 серебряных и 2 бронзовых.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Россиянка Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в фехтовании на рапирах. Медаль стала шестой для России с начала Олимпиады.
Бронзовую награду в этом виде программы завоевала также россиянка, Лариса Коробейникова.
В целом, на счету России к настоящему моменту 1 золотая медаль, 3 серебряных и 2 бронзовых.