При крупном лесном пожаре в Анталье погиб человек

Крупное возгорание в турецком городе Манавгат провинции Анталья удалось взять под контроль, в результате пожара погиб один человек. Об этом сообщил министр лесного и сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

«Лесной пожар в Манавгате взят под контроль, но в Аксеки все еще продолжается. К сожалению, в Аксеки у нас есть погибший, 82-летний гражданин. Эвакуированы 18 населенных пунктов», - заявил он в ходе трансляции, которая велась в Twitter.

Все экскурсии приостановлены и аннулированы до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Как сообщили в генконсульстве РФ, российские туристы пока не обращались за помощью к дипломатам.

«Люди напугались и решили посмотреть, что происходит. Пока мы шли по отелю, в течение где-то десяти минут. Небо полностью закрылось дымом, даже солнца не видно было. Было темно, люди испугались. Сотрудники отеля сказали нам то, что пожар далеко, хотя сначала подумали, что это горят отели», - рассказал «Звезде» российский турист .

Тушение пожаров осложняет сухой сильный ветер. Чтобы справиться с огнем, задействованы десятки вертолетов и самолетов.