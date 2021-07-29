СК показал видео с места ликвидации террористов, планировавших атаки в Тюмени

Следственный комитет России показал кадры ликвидации участников запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ*. Отмечается, что ФСБ были нейтрализованы главарь и участник ячейки.

В ходе обысков у боевиков нашли самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозную литературу. По информации ЦОС ФСБ, террористы готовили атаки в местах массового скопления людей.

Задержать их удалось в ночь на 29 июля. Во время спецоперации главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление.

Следственные органы регионального СК возбудили несколько уголовных дел: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия», «Незаконные приобретение, ношение взрывчатых веществ», «Приготовление к совершению террористического акта».

В настоящее время назначены судебно-медицинские, взрывотехническая, баллистическая, молекулярно-генетические экспертизы.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ.