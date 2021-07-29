Двух террористов, планировавших атаки в людных местах, нейтрализовали в Тюмени
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Двух террористов, планировавших атаки в людных местах, нейтрализовали в Тюмени
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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