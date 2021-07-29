Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом «Ах»

Российская рок-звезда Земфира выпустила новый мини-альбом под названием «Ах». Сам альбом состоит их четырех композиций, таких как «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай». Поклонники артистки могут прослушать новые треки на всех цифровых площадках.

Как и привычно артистке, в альбоме «Ах» говорится о вечных темах - об отношениях, о любви и расставании и значимых моментах в жизни.

Сам релиз мини-альбома получился неожиданным для поклонников рок-певицы, так как артистка не анонсировала выход EP.

Впервые с 2013 года Земфира выпустила в этом году альбом «Бордерлайн» и саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».