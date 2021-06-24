Земфира подала в суд на Гришковца

Центральный районный суд Калининграда зарегистрировал иск певицы Земфиры к драматургу Евгению Гришковцу. Об этом говорится в сообщении суда.

В качестве обоснования иска о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда представлено высказывание писателя в программе «Би Коз» на телеканале «Дождь», которое рок-исполнительница назвала оскорбительным.

«Ответчик, давая интервью ведущему, высказался оскорбительно об истце и ее творчестве, назвал Рамазанову З.Т. «наркоманкой». Истец указала, что слова писателя негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников»,- заявили в суде.

По словам истца, из-за распространения сведений она испытывает физические и моральные страдания, поскольку теперь ей необходимо оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми.

Теперь Земфира просит суд взыскать с Гришковца компенсацию морального вреда. Истец оценила свои «физические и моральные страдания» на сумму 1,5 миллиона рублей. Кроме того, она просит признать данные, высказанные драматургом в программе, не соответствующими действительности, и необходимыми к опровержению.

Указанный иск был зарегистрирован Центральным районным судом Калининграда в среду, 23 июня 2021 года.

При этом ранее Гришковец извинился за то, что назвал песни Земфиры «наркоманскими». В размещенном на телеканале «Дождь» видеообращении драматурга он выразил сожаление, что был «категоричен, груб и позволил себе гнев».