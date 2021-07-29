В стране и мире В Кремле заявили, что Россия примет меры в ответ на приближение НАТО к границам Тимур Шерзад Два дня назад в Грузии стартовали военные учения Agile Spirit - там были задействованы 2,5 тысячи человек из 15 стран альянса и партнеров. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Кремле заявили, что Россия примет меры в ответ на приближение НАТО к границам. Двадцать седьмого июля в Грузии стартовали военные учения Agile Spirit - там были задействованы 2,5 тысячи человек из 15 стран альянса и партнеров. «Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, а главное - это, конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Ранее Сергей Шойгу заявил о тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО у границ России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика