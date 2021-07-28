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Шойгу заявил, что рост потенциала НАТО у границ России и Белоруссии вызывает тревогу

Тимур Шерзад
12:55 28.07.2021
Глава Минобороны России подчеркнул, что альянс наращивает передовое присутствие вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск.
Шойгу заявил, что рост потенциала НАТО у границ России и Белоруссии вызывает тревогу
© Фото: Claus-Dietmar Gabbert, dpa, Globallookpress
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Сергей Шойгу заявил, что рост боевого потенциала НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии вызывает тревогу. 

«Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск», - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Душанбе. 

Ранее Шойгу заявил, что стремление США после ухода из Афганистана создать новые базы в Центральной Азии может привести только к дополнительной дестабилизации обстановки. 

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