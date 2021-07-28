Армия Шойгу заявил, что рост потенциала НАТО у границ России и Белоруссии вызывает тревогу Тимур Шерзад Глава Минобороны России подчеркнул, что альянс наращивает передовое присутствие вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск. © Фото: Claus-Dietmar Gabbert, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Сергей Шойгу заявил, что рост боевого потенциала НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии вызывает тревогу. «Серьезную тревогу вызывает тенденция к усилению военного противостояния в Европейской зоне. Наращивается передовое присутствие НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии. Совершенствуется военная инфраструктура, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники, отрабатываются маршруты переброски войск», - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Душанбе. Ранее Шойгу заявил, что стремление США после ухода из Афганистана создать новые базы в Центральной Азии может привести только к дополнительной дестабилизации обстановки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика