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Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут учения на фоне ситуации в Афганистане

Анна Назайкина
09:47 28.07.2021
Глава Минобороны РФ выразил надежду на то, что они пройдут в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом.
Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут учения на фоне ситуации в Афганистане
© Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений.

«В целом, если говорить о нашем сотрудничестве - оно развивается достаточно успешно. Мы проводим большой комплекс учений с Таджикистаном, связанный с теми угрозами, которые возникают. Впереди учения с нашими узбекскими коллегами, потом учения тройственные - Россия, Узбекистан, Таджикистан. Надеюсь, мы их проведем в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом», - сказал он в ходе встречи с главой МО Таджикистана Шерали Мирзо.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что на фоне вывода войск из Афганистана создается большое количество угроз. По словам Шойгу, в данный момент ведется масштабная работа по обеспечению безопасности на таджикско-афганской границе.

«На сегодняшний день создается достаточно много разного рода рисков угроз безопасности. Но, тем не менее, мы должны и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества не только обсуждать вопросы, но и принимать соответствующие решения - соответствующие решения и соответствующие меры для обеспечения безопасности границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности. Надеюсь обсудить с Вами все эти вопросы», - заявил министр.

Также глава Минобороны РФ отметил, что встреча с таджикистанским коллегой  позволяет обсудить вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

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