Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России третий раз за месяц выявили рекордные 799 смертей от коронавируса за сутки

Иван Линдеманн
12:22 29.07.2021
По последним данным, за сутки в стране заболели 23 270 человек, выздоровели 20 834.
В России третий раз за месяц выявили рекордные 799 смертей от коронавируса за сутки
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
Читайте нас на:

За последние сутки в России от коронавируса скончались 799 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В стране такой рекордный показатель фиксируют уже третий раз за месяц. В последний раз максимум были зарегистрированы 16 и 24 июля.

Общее число летальных исходов от коронавируса в РФ с начала пандемии составляет 156 977 человек.

По последним данным, за сутки в стране заболели 23 270 человек, выздоровели 20 834.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что приблизительно у трети детей могут развиться осложнения после перенесенного коронавируса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:35 Армия
Глава Подмосковья поблагодарил военных врачей за помощь в борьбе с COVID-19
11:16 ОПК
Видео
Мишустин объяснил, почему МС-21 окажется сильным конкурентом на внешних рынках
11:12 Спорт
Оргкомитет Олимпиады начал расследование после конфликта между Медведевым и журналистом
10:30 В стране и мире
Видео
В генконсульстве РФ ответили на вопрос об эвакуации туристов из-за пожаров в Анталье
08:20 Спорт
«Руку заморозил и продолжал драться»: олимпийский чемпион Храмцов назвал сроки восстановления после травмы
Популярное
Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»
Онколог назвал вызывающие рак кишечника продукты
Врач объяснила опасность дыни для некоторых людей
Немцы осудили критику «Северного потока - 2»
Видео
Шойгу сравнил действия США в Афганистане с работой «плохого дрессировщика из заезжего цирка»
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.