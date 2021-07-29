В России третий раз за месяц выявили рекордные 799 смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки в России от коронавируса скончались 799 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В стране такой рекордный показатель фиксируют уже третий раз за месяц. В последний раз максимум были зарегистрированы 16 и 24 июля.

Общее число летальных исходов от коронавируса в РФ с начала пандемии составляет 156 977 человек.

По последним данным, за сутки в стране заболели 23 270 человек, выздоровели 20 834.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что приблизительно у трети детей могут развиться осложнения после перенесенного коронавируса.