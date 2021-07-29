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Бандитские разборки: друг Андрея Панина выдвинул свою версию его смерти

Светлана Иванова
12:20 29.07.2021
Согласно версии директора актера, в его квартиру в начале марта 2013 года ворвались люди, которые искали расписку. Сначала с Паниным планировали просто поговорить, однако в итоге избили, убежден Геннадий Русин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallokpress
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Геннадий Русин, директор и друг актера Андрея Панина, рассказал о неизвестных обстоятельствах его гибели. По мнению Русина, эти моменты расходятся с официально установленной причиной смерти - в результате несчастного случая.

Как поделился директор Панина в беседе со «Звездой» новыми данными, установленными в ходе собственного расследования, на связь с артистом во время съемок в Крыму вышли одесские бизнесмены, которые предлагали вложиться в нефтяной бизнес.

«Выяснилось, что некие одесские бизнесмены приезжали к нему, когда он снимался в Крыму в "Гетерах майора Соколова", возили его в Одессу и предложили стать нефтяником, якобы на Змеином острове какая-то скважина нефтяная, которую нужно реанимировать и потом зарабатывать с этой скважины деньги. Они там обещали за 500 вложенных 100 тысяч каждый месяц ему платить, тысяч долларов имеется в виду», - отметил Русин.

По его словам, Панин вложил требуемые деньги, однако вскоре понял, что его обманули, поэтому начал предпринимать попытки вернуть вложенное. Русин выразил уверенность, что именно расписку относительно указанной сделки искали нападавшие люди.

«Когда понял, что его обманули, начал с ними другие дискуссии вести. Факт в том, что убивать его не хотели, видите, что Андрей сам вспыльчивый человек, они приехали к нему поговорить, но в результате его избили и все перевернули в квартире вверх дном и, видимо, эту расписку и забрали», - пояснил друг Панина.

Он добавил, что официальная причина смерти актера, согласно которой он скончался в результате несчастного случая, расходится с характером травм Панина и состоянием его квартиры.

При этом Русин выразил сомнение в том, что удастся инициировать новое расследование, однако подчеркнул, что ставит перед собой задачу реабилитировать имя Панина.

«Моя самая главная задача - в целом просто развенчать этот миф о том, что Андрей был пьяный, что... упал в маленьком туалете, ударившись головой. Там в этом туалете можно было только поясницу отбить, если упасть», - заметил Русин.

Он заверил, что артист не напивался до состояния «анабиоза», а будучи спортсменом, обладал навыком инстинктивно группироваться при любых падениях, поэтому просто не смог бы нанести себе смертельное увечье.

Актер Андрей Панин был найден мертвым 7 марта 2013 года в квартире на Балаклавском проспекте. Согласно заключению о смерти, звезда фильмов «Бригада», «Шик», «Всадник по имени Смерть» скончался от многочисленных травм лица и головы, которые получил, упав в нетрезвом виде.

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