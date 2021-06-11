В Роскомнадзоре по итогам проверки назвали суммы штрафов для американских соцсетей и СМИ

Американские социальные сети Twitter, Facebook, Instagram, а также поисковый сервис Google и другие интернет-платформы будут обязаны выплатить крупные штрафы по результатам проверки Роскомнадзора.

Специалисты ведомства провели тщательный мониторинг сообщений, опубликованных в указанных соцсетях, на предмет нарушения российского законодательства. Под этим подразумевается распространение таких материалов, как детская порнография, суицидальный и наркотический контент, призывы к вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также организация незаконных массовых мероприятий, и публикация сообщений от экстремистских и террористических организаций. Также были проверены пункты соблюдения требований законодательства об иностранных агентах.

«По итогам проверки соцсети Twitter было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных - четыре миллиона рублей», - сообщили в ведомстве.

Далее детальный отчет после проверки выглядит так: соцсети Facebook и Instagram, не удалившие с 2015 года более 3,7 тысячи запрещенных материалов, должны заплатить штрафов на 43 миллиона рублей.

А Google и YouTube, не удалившие с 2015 года более 5,2 тысячи запрещенных материалов, должны выплатить 9,2 миллиона рублей.

Также в отношении интернет-платформ, не соблюдающих российское законодательство, могут быть приняты меры по замедлению или полному ограничению трафика.