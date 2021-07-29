Глава Подмосковья поблагодарил военных врачей за помощь в борьбе с COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность врачам Министерства обороны России за помощь в борьбе с COVID-19, а также за спасение от последствий заболевания десяти тысяч жителей региона.

«Разрешите высказать слова благодарности вам и всем военным врачам. Здесь, на территории парка "Патриот", за время трех волн эпидемии три раза разворачивались госпитали. Здесь вылечили, помогли встать на ноги после этой болезни 10 тысячам человек», - сказал Воробьев Сергею Шойгу перед презентацией проекта по цифровой трансформации военных комиссариатов области.

Воробьев поблагодарил и руководителей военных медотрядов. Он отметил, что опыт их работы был примером настоящего партнерства с гражданской медициной. Для Московской области, по словам губернатора, это было очень важно, так как больничных коек на всех не хватало.

Воробьев напомнил, что в развернутых в парке «Патриот» госпиталях работало, в зависимости от волны эпидемии, от 600 до 900 врачей.

Сам же медотряд для лечения инфекционных больных на 1 420 коек был развернут по решению министра обороны России для оказания помощи жителям Подмосковья. Всего в работе инфекционного центра с начала октября 2020 года, с учетом ротации, было задействовано более 1,6 тысячи специалистов из Военно-медицинской академии имени Кирова. Среди прочих в этой работе участвовали и курсанты Военно-медицинской академии под руководством профессорско-преподавательского состава.