Захарова пошутила над словами Тихановской о подаренных Байденом «печеньках»

Мария Захарова не оставила без внимания встречу Джо Байдена со Светланой Тихановской. Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на слова лидера белорусской оппозиции о том, что президент США после переговоров подарил ей «печеньки из Белого дома».

«Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может», - написала Захарова у себя в Telegram.

Также дипломат сравнила Тихановскую с антигероем советской сказки Аркадия Гайдара Мальчишом-Плохишом, который получил от буржуинов бочку варенья и печенье в награду за диверсию. Теперь, по словам Захаровой, приходит более современное прочтение сюжета.

«Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя, хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю. Печеньки - доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», - добавила российский дипломат.

Накануне президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Он заявил, что Вашингтон поддерживает народ республики в его стремлении к демократии и к защите прав человека. Напомним, что после выборов в Белоруссии и протестов Тихановская покинула страну. В настоящее время она живет в Литве.