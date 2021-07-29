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Оргкомитет Олимпиады начал расследование после конфликта между Медведевым и журналистом

Анна Назайкина
11:12 29.07.2021
Чилийский представитель прессы назвал россиян «читерами» на ОИ и спросил у теннисиста, как он относится к этому.
Оргкомитет Олимпиады начал расследование после конфликта между Медведевым и журналистом
© Фото: Dai Tianfang, XinHua, Globallookpress
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Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование после инцидента между российским теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили Себастьяном Намиасом. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

«Оргкомитет начал расследование», - заявил он.

Напомним, ранее делегация Олимпийского комитета России отправила обращение в оргкомитет после инцидента с журналистом. Речь идет о происшествии на пресс-конференции, когда чилийский представитель прессы задал провокационный вопрос. Он заявил, что россиян на Олимпиаде считают «читерами», и спросил, как спортсмен относится к этому.

Медведев сказал, что впервые в жизни не ответит на вопрос журналиста, и попросил удалить Намиаса из микст-зоны. Также теннисист подчеркнул, что Намиасу должно быть стыдно за подобные вопросы.

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