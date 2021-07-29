Оргкомитет Олимпиады начал расследование после конфликта между Медведевым и журналистом

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио начал расследование после инцидента между российским теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом из Чили Себастьяном Намиасом. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе российской команды Константин Выборнов.

«Оргкомитет начал расследование», - заявил он.

Напомним, ранее делегация Олимпийского комитета России отправила обращение в оргкомитет после инцидента с журналистом. Речь идет о происшествии на пресс-конференции, когда чилийский представитель прессы задал провокационный вопрос. Он заявил, что россиян на Олимпиаде считают «читерами», и спросил, как спортсмен относится к этому.

Медведев сказал, что впервые в жизни не ответит на вопрос журналиста, и попросил удалить Намиаса из микст-зоны. Также теннисист подчеркнул, что Намиасу должно быть стыдно за подобные вопросы.