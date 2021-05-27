«Химический ожог и поражение»: врач рассказал о главной опасности борщевика

Сок борщевика является сильным раздражителем, и как аллерген, и как химическое вещество. Как правило, это происходит ранней весной или летом, в период цветения растения. Про его опасность «Звезде» рассказал заведующий ожоговым отделением краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского Сергей Богданов.

«Ожоги борщевика - термальные. Особенно тяжелы они у детей, потому что у них тонкая кожа, и достаточного даже немного, чтобы поражение стало глубоким. Если провести листом борщевика по коже, сразу будет химический ожог и поражение. Обычно страдают внутренние поверхности плеч, бедер, открытые участки тела, там, где кожа более нежная», - описал врач.

Он отметил, что сами по себе ожоги не очень глубокие и заживают сами, без пересадки кожи. Если произошло касание растения, необходимо хорошо промыть его водой и смазать гормональными кремами для уменьшения аллергического компонента, а уже затем использовать антибактериальные препараты и мази на водорастворимой основе. В случае если со свежим ожогом ничего не сделать, поражение будет постепенно ухудшаться все больше.

Ранее инженеры Сколтеха создали дрон для поиска вредоносного борщевика Сосновского. Аппарат с воздуха обнаруживает растение и отмечает на снимках для последующего уничтожения. В ходе испытаний точность определения борщевика составила более 96%.