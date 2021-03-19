Багги «Сармат-2» и бронеавтомобиль «Атлет»: какие перспективные новинки поступят на вооружение в ВС РФ

Для российской армии планируют создать транспортер нового поколения, который придет на замену МТ-ЛБ. Эта машина служит в ВС РФ уже почти 60 лет, но пришла пора разрабатывать новые, модернизированные экземпляры. Об этом шла речь на совещании по повышению эффективности выполнения Гособоронзаказа, которое провел замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в НИИ военной техники в Бронницах.

В том, что новая машина у наших конструкторов получится не хуже прежней - никто не сомневается. Последние новинки, которые вот-вот поступят в войска, а также перспективные и опытные образцы, которые уже показали заместителю главы военного ведомства - действительно впечатляют.

Бронеавтомобиль «Атлет» рассекает любой величины сугробы и может двигаться, как корабль по волнам. Машина выполнена по третьему классу противопульной стойкости обеспечения защиты от фугасов и стрелкового оружия.

Среди новинок также легкий спецтранспорт для ВДВ и подразделений спецназначения - багги «Сармат-2». Мобильный и маневренный, он только что прошел госиспытания и предназначен для транспортировки стрелкового вооружения и спецназовцев. Внутри нет никаких ключей зажигания или блокировки руля, поэтому багги может управлять любой, отправившись вперед по бездорожью на «полном приводе».

Другая разработка, которой, как утверждают конструкторы, пока еще нет аналогов нет во всем мире - один из первых в России электро-мотовездеходов. Будучи абсолютно бесшумным, он на одном заряде может проехать до 150 км. Машина подходит для эксплуатации даже в суровых условиях Арктики: для этого в комплекте есть запасные батареи, для подзарядки которых нужно иметь электро-дизельный генератор.

Еще одна новинка, которую показали Алексею Криворучко - последняя разработка отечественных производителей шин. Это колеса, которым не страшны пули и осколки снарядов и при этом они - надежнее и в два раза дешевле импортных аналогов. Первым делом их установили на бронеавтомобили «Тайфун-К».

Стоит обратить внимание также на новый грузовик с бронированной кабиной «Торнадо У» и самую тяжелую в армии ремонтно-эвакуационную машину на гусеницах. Всего сейчас проходят госиспытания и готовятся встать на вооружение десятки единиц автомобильной техники, чтобы служить военным с каждым днем было комфортнее и безопаснее.