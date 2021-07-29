В стране и мире Коронавирус Партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в ЛНР Анна Касаткина При транспортировке и разгрузке вакцины соблюдались все меры предосторожности и необходимый температурный режим. © Фото: Сергей Батурин РИА Новости Читайте нас на: Партия однокомпонентной российской вакцины «Спутник Лайт» прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики. «Партия вакцины "Спутник Лайт" успешно доставлена на территорию республики. На данный момент завершена ее разгрузка», – цитирует представителя ведомства РИА Новости. Отмечается, что при транспортировке и разгрузке вакцины соблюдались все меры предосторожности и необходимый температурный режим. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что с 29 июля вакцинироваться в республике смогут все желающие. Ранее партию вакцины «Спутник Лайт» из 250 тысяч доз доставили в Сирию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика