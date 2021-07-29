Партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в ЛНР
При транспортировке и разгрузке вакцины соблюдались все меры предосторожности и необходимый температурный режим.
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости
Партия однокомпонентной российской вакцины «Спутник Лайт» прибыла в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.
«Партия вакцины "Спутник Лайт" успешно доставлена на территорию республики. На данный момент завершена ее разгрузка», – цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Отмечается, что при транспортировке и разгрузке вакцины соблюдались все меры предосторожности и необходимый температурный режим.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что с 29 июля вакцинироваться в республике смогут все желающие.
Ранее партию вакцины «Спутник Лайт» из 250 тысяч доз доставили в Сирию.