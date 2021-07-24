Минобороны РФ доставило в Сирию партию вакцины «Спутник Лайт»

Министерство обороны России доставило в Сирию партию российской вакцины «Спутник Лайт» и 1 миллион ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Партия была доставлена самолетом Ил-76.

«Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тысяч доз российской векторной вакцины "Спутник Лайт" и 1 миллион тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции. В пути следования полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов с использованием специальных термоконтейнеров», — сказали в министерстве.

Руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии генерал-полковник Михаил Мизинцев передал сертификаты на вакцину и ПЦР-тесты министру муниципального управления и экологии Сирии Хусейну Махлюфу. Он также отметил, что такие поставки будут проводиться в страну на регулярной основе.

В министерстве сообщили, что доставка вакцины и ПЦР-тестов осуществлена в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. В рамках поездки доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению. В состав делегации вошли более 230 представителей от 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти субъектов РФ и Минобороны.