Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Минобороны РФ доставило в Сирию партию вакцины «Спутник Лайт»

Алексей Курильченко
21:40 24.07.2021
Силы Министерства обороны РФ доставили в Сирию партию вакцины «Спутник Лайт» и ПЦР-тесты.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министерство обороны России доставило в Сирию партию российской вакцины «Спутник Лайт» и 1 миллион ПЦР-тестов для диагностики коронавируса. Партия была доставлена самолетом Ил-76.

«Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тысяч доз российской векторной вакцины "Спутник Лайт" и 1 миллион тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции. В пути следования полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов с использованием специальных термоконтейнеров», — сказали в министерстве.

Руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии генерал-полковник Михаил Мизинцев передал сертификаты на вакцину и ПЦР-тесты министру муниципального управления и экологии Сирии Хусейну Махлюфу. Он также отметил, что такие поставки будут проводиться в страну на регулярной основе.

В министерстве сообщили, что доставка вакцины и ПЦР-тестов осуществлена в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. В рамках поездки доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению. В состав делегации вошли более 230 представителей от 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти субъектов РФ и Минобороны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:17 В стране и мире
Видео
В Подмосковье вылечился от COVID-19 102-летний ветеран Великой Отечественной войны
20:28 Армия
Видео
«Меч пакистанского флота»: корреспондент «Звезды» побывал на борту зарубежного участника Главного военно-морского Парада
18:43 В стране и мире
СК: задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе
16:50 В стране и мире
Видео
СМИ: в Китае 14 человек погибли при пожаре на складе
14:40 Армия
Видео
«Казань» в Североморске: в День ВМФ в акватории Кольского залива впервые пройдет новая атомная подводная лодка
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.