Ученые из США обнаружили новую фазу жидкости

Американским ученым удалось открыть новую фазу жидкости. Речь идет об особом типе стекла, пишет Science Alert.

Свое открытие сотрудники Пенсильванского университета сделали случайно, работая над созданием сверхтонкого стекла высокой плотности. Стекло представляет собой особый тип материала, образующийся после затвердевания жидкости.

В ходе экспериментов исследователи применили новый метод - осаждение из паровой фазы, - при котором газ превращается в жидкость. При помощи исследователей ученые надеялись решить проблему нестабильности и деградации материала, которая часто возникает у ультратонких стекол, потому что после перехода в твердую фазу они имеют много «жидких» свойств.

Новая фаза структурно отличается от обычной фазы жидкости, образующейся при создании ультратонкого стекла. По словам исследователей, эти фазы можно сравнить с графеном и алмазом, которые являются твердыми телами из углерода, но существуют в разных формах.

По мнению ученых, новая фаза жидкости поможет в создании нового типа ультратонкого стекла, более стабильного и плотного.

Сверхтонкие стекла высокой плотности, как правило, применяются в OLED-дисплеях и оптических волокнах.