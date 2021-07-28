Один рывок до победы: Чимрова пробилась в финал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем

Россиянка Светлана Чимрова выступит в финале на дистанции 200 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио. Пловчиха пришла к финишу третьей в первом полуфинальном заплыве, показав результат 2 минуты 8,62 секунды.

Чимровой удалось отобраться в финал с седьмого места. Лучший результат квалификации во втором полуфинальном заплыве продемонстрировала китаянка Чжан Юйфэй — она преодолела дистанцию за 2 минуты 4,89 секунды.

Финальный заплыв на 200 метров баттерфляем состоится в четверг, 29 июля.

Ранее россияне Евгений Рылов и Климент Колесников взяли на Олимпиаде золотую и серебряную медали соответственно в заплыве на спине на 100 метров.