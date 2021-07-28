Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Один рывок до победы: Чимрова пробилась в финал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем

Анна Касаткина
05:43 28.07.2021
Россиянке удалось отобраться в финал с седьмого места.
Один рывок до победы: Чимрова пробилась в финал Олимпиады на дистанции 200 метров баттерфляем
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Читайте нас на:

Россиянка Светлана Чимрова выступит в финале на дистанции 200 метров баттерфляем на Олимпиаде в Токио. Пловчиха пришла к финишу третьей в первом полуфинальном заплыве, показав результат 2 минуты 8,62 секунды.

Чимровой удалось отобраться в финал с седьмого места. Лучший результат квалификации во втором полуфинальном заплыве продемонстрировала китаянка Чжан Юйфэй — она преодолела дистанцию за 2 минуты 4,89 секунды.

Финальный заплыв на 200 метров баттерфляем состоится в четверг, 29 июля.
Ранее россияне Евгений Рылов и Климент Колесников взяли на Олимпиаде золотую и серебряную медали соответственно в заплыве на спине на 100 метров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:10 В стране и мире
Видео
Корветы и МРК: Мишустин осмотрел производство на Амурском судостроительном заводе
04:44 Армия
Видео
Бесперебойное движение спецтехники: военнослужащие ВВО наладили переправу через реку Зея
22:13 В стране и мире
Террористы выпустили противотанковую ракету по грузовику сирийской армии на севере Алеппо
01:57 Армия
Видео
Борьба с БПЛА и фланговая стрельба: в ЦВО освоили новую систему обучения «Стальной охотник»
21:52 В стране и мире
В Минздраве РФ анонсировали новые методы по борьбе с курением
Популярное
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.