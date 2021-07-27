«Фейерверк удачи российского спорта»: в федерации плавания поздравили Рылова и Колесникова с олимпийскими медалями

Первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Григорий Стецюк в беседе со «Звездой» поздравил российских спортсменов Евгения Рылова и Климента Колесникова с золотой и серебряной медалями в заплыве на 100 метров на Олимпиаде в Токио.

«Дождались долгожданной победы. Она не случайная - мы ее долго ждали и думали, что она точно произойдет. Это труд, который Женя реализовал. Он его реализует давно и подходил к этой медали долго и устойчиво. 100 метров он прошел с честью и доказал, что он сильнейший сегодня, как в общем-то и Климент Колесников. Они вдвоем создали чудесный фейерверк удачи российского спорта, за который мы все радуемся и гордимся», - сказал он.

Также Стецюк выразил надежду на то, что это не последний сюрприз, который россияне преподнесли мировому спорту на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, что ранее Рылов взял золото в заплыве на 100 метров на спине у мужчин. Он финишировал с новым европейским рекордом - 51.98 секунды. Серебро тоже ушло в актив российской команды - с отставанием в 0.02 секунды финишировал Климент Колесников. Замкнул тройку призеров с результатом 52.19 секунды американец Райан Мерфи.

Следует отметить, что золотая медаль Рылова стала для сборной РФ по плаванию первой за 25 лет. До этого последний раз победу российским спортсменам удалось одержать в 1996 году в Атланте.