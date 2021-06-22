Подросток погиб при нападении медведя на туристов в Красноярском крае

Медведь атаковал группу туристов, гулявщих по территории национального парка «Ергаки» в Красноярском крае. В результате случившегося один человек скончался. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

Как указали в ведомстве, погибший оказался подростком 16 лет. Помимо него при нападении зверя один турист пострадал. Всего в группе было 13 человек.