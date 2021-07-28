Корветы и МРК: Мишустин осмотрел производство на Амурском судостроительном заводе

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Главе правительства показали строящиеся корабли – корветы проекта 20380 и малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт».

Так, у двух МРК на заводе полностью собрано днище и настелена палуба, ведется работа над новыми секциями. Мишустин также осмотрел закладные днищевые секции корвета, сообщает РИА Новости.

Амурский судостроительный завод – одно из крупнейших предприятий отрасли на Дальнем Востоке, оно входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Помимо военных судов, завод строит грузопассажирские автомобильно-железнодорожные паромы проекта CNF11CPD для Сахалина, аварийно-спасательные суда и другие суда гражданского назначения. Кроме того, на предприятии ремонтируют подводные корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ.