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Конституционный суд разрешил изымать жилье у должников

Кира Карон
02:29 28.04.2021
Конституционный суд (КС) России разрешил изымать у должников их единственное жилье.
Конституционный суд разрешил изымать жилье у должников
© Фото: pixabay.com
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Конституционный суд России отменил запрет на изъятие единственного жилья россиян за долги. Об этом говорится в постановлении КС, опубликованном на его официальном сайте.

Инициатором рассмотрения дела выступил житель Калужской области Иван Ревков. Более 20 лет назад он выручил деньгами знакомую, которая не вернула долг. Ревков не смог получить взыскание долга через суд. А размер долга при этом достиг четырех миллионов рублей. Знакомая, которая одолжила деньги у истца приобрела жилье площадью свыше 110 квадратов и признала себя банкротом.

Иван Ревков требовал продажи квартиры у суда, но его иски были отклонены на основании положений ГПК, которые запрещают обращать взыскание на единственное жилье должника и его родственников.

Как сообщили в КС, за девять лет законодательство так и не было изменено.
Судьи внесли необходимые корректировки и постановили, что взаимосвязанные положения законодательства не противоречат Основному закону.

Но есть несколько условий, когда нельзя оставить должника без жилища, например если «площадь по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма». Кроме того, необходимо брать во внимание соотношение между рыночной стоимостью жилья и размером задолженности.

Ранее стало известно, могут ли выселить из соцжилья по найму за неуплату ЖКХ. Выселить лиц, проживающих в социальном жилье по найму, согласно жилищному кодексу можно в двух случаях. Это не только долги за неуплату ЖКХ или самого жилья, но и содержание квартиры в ненадлежащем состоянии.

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