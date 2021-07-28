В Минэкономразвития назвали цифры роста ВВП в России

Рост ВВП в Российской Федерации в июне 2021 года в годовом выражении составил 8,5%, во втором квартале – 10,1% и достиг допандемийного уровня. Об этом заявили в Минэкономразвития.

«В июне ВВП, по оценке, достиг допандемийного уровня (+0,1% к IV кв. 2019 г. с исключением сезонности). Прирост ВВП к июню 2020 года составил 8,5% г/г (к июню 2019 года: +1,9%), по итогам II квартала 2021 года - 10,1% г/г (+1,5% к II квартала 2019 года», – говорится в обзоре ведомства «О текущей ситуации в российской экономике».

По данным Минэкономразвития, начиная с апреля 2021 года, на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, составленная в период карантинных ограничений. Таким образом, годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет также использоваться сопоставление с IV квартала 2019 года с исключением сезонности, уточнили в министерстве. Согласно документу, реальные доходы россиян по итогам II квартала 2021 года приблизились к уровню соответствующего квартала 2019 года.

Ранее в Росстате зафиксировали рост доходов населения во II квартале 2021 года после четырех кварталов падения. Так, согласно данным ведомства, доходы российских граждан выросли рекордно как минимум с начала 2014 года – на 6,8% относительно II квартала 2020 года, когда они обвалились из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений.