Росстат: реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии COVID-19

В Росстате зафиксировали рост доходов россиян во II квартале 2021 года после четырех кварталов падения. Об этом говорится в ежемесячном докладе Росстата о социально-экономической ситуации.

Так, согласно данным ведомства, доходы российских граждан выросли рекордно как минимум с начала 2014 года – на 6,8% относительно II квартала 2020 года, когда они обвалились из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений.

По данным Росстата, в структуре денежных доходов россиян во II квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года выросла доля доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений. В тоже время снизилась доля оплаты труда, социальных выплат, а также доходов от собственности.

Ранее в Минтруде РФ сообщили, что уровень безработицы в июне пришел к допандемическим показателям и снизился до 1,11 миллиона человек.