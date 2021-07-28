В ООН назвали возможного суперраспространителя COVID-19

Мьянма постепенно превращается в страну-суперраспространителя COVID-19. При этом могут возникнуть более новые и опасные формы заболевания, сообщил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

Новая форма заболевания с более вирулентными вариантами «дельта» может стать более летальной и заразной. Сейчас, по словам Эндрюса, количество зараженных и умерших от коронавируса в Мьянме неизвестно. При этом страна граничит с государствами с численностью примерно в треть населения Земли.

«Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация», - добавил специалист в беседе с The Guardian.

Ранее глава Роспотребнадзора успокоила россиян тем, что в еще не было зафиксировано ни одного случая передачи COVID-19 от животного к человеку. С таким заявлением Анна Попова выступила в рамках просветительской кампании по вопросам вакцинации.