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В ООН назвали возможного суперраспространителя COVID-19

Елизавета Потейчук
22:26 28.07.2021
Спецокладчик ООН по правам человека заявил, что Мьянма может стать суперраспространителем коронавируса.
В ООН назвали возможного суперраспространителя COVID-19
© Фото: Kaung Zaw Hein, globallookpress
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Мьянма постепенно превращается в страну-суперраспространителя COVID-19. При этом могут возникнуть более новые и опасные формы заболевания, сообщил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

Новая форма заболевания с более вирулентными вариантами «дельта» может стать более летальной и заразной. Сейчас, по словам Эндрюса, количество зараженных и умерших от коронавируса в Мьянме неизвестно. При этом страна граничит с государствами с численностью примерно в треть населения Земли.

«Это просто факт, что COVID-19 не уважает национальности, границы, идеологии, политические партии. Он убийца, которому неведома дискриминация», - добавил специалист в беседе с The Guardian.

Ранее глава Роспотребнадзора успокоила россиян тем, что в еще не было зафиксировано ни одного случая передачи COVID-19 от животного к человеку. С таким заявлением Анна Попова выступила в рамках просветительской кампании по вопросам вакцинации.

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