Попова заявила об отсутствии данных по передаче COVID-19 от животных человеку

Ни одного официально описанного случая передачи новой коронавирусной инфекции от животного к человеку не существует. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Руководитель ведомства выступила в прямом эфире в рамках просветительской кампании по вопросам вакцинации.

«На сегодняшний день описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет», - цитирует ТАСС заявление Поповой.

А вот заразиться от инфицированного хозяина четвероногие вполне могут, отметили ранее канадские ученые. Они заявили, что кошки, спящие на постельном белье зараженного COVID-19 хозяина, подвергаются дополнительному риску заболеть.

В рамках исследования было протестировано 48 домашних кошек и 54 собаки из 77 семей на предмет наличия антител. Помимо этого, для сравнения специалисты провели тест на антитела у 75 собак и 75 кошек, которые были взяты из приюта.

В результате положительный тест на антитела был выявлен у 67% (32/48) кошек и 43% (23/54) собак, проживающих с хозяевами, что свидетельствует о том, что животные переболели коронавирусной инфекцией. При этом лишь у 9% (7/75) собак из приюта и 3% (2/75) бездомных кошек были обнаружены антитела к COVID-19.