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Американские военные поставят на Аляске противоракеты нового поколения

Елизавета Потейчук
21:56 28.07.2021
Глава Северного командования ВС США анонсировал намерение военных расставить ракетные перехватчики нового поколения на Аляске.
Американские военные поставят на Аляске противоракеты нового поколения
© Фото: US. Army globallookpress
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Генерал Глен Ван Херк, глава Северного командования Вооруженных сил США, сообщил о желании американских военнослужащих разместить на территории Аляски противоракеты нового поколения.

Агентство по противоракетной обороне США главным образом обращает внимание на вопрос работы радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности. Передаёт слова Ван Херка РИА Новости.

Размещение противоракет планируется в 2028 году. Сейчас этот процесс, по словам генерала, протекает «полностью в соответствии с графиком».

Ранее правительство США одобрило покупку российских ракетных двигателей РД-181М. Сотрудничество в области ракетодвигателестроения между странами продолжается вне зависимости от санкций.

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