Американские военные поставят на Аляске противоракеты нового поколения

Генерал Глен Ван Херк, глава Северного командования Вооруженных сил США, сообщил о желании американских военнослужащих разместить на территории Аляски противоракеты нового поколения.

Агентство по противоракетной обороне США главным образом обращает внимание на вопрос работы радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении большой дальности. Передаёт слова Ван Херка РИА Новости.

Размещение противоракет планируется в 2028 году. Сейчас этот процесс, по словам генерала, протекает «полностью в соответствии с графиком».

Ранее правительство США одобрило покупку российских ракетных двигателей РД-181М. Сотрудничество в области ракетодвигателестроения между странами продолжается вне зависимости от санкций.