США одобрили покупку российских ракетных двигателей РД-181М

Правительство США одобрило покупку российских ракетных двигателей РД-181М, которые представляют собою модернизированную версию РД-181. В настоящее время американская компания United Launch Alliance использует двигатели РД-180 в ракете-носителе Atlas-5.

«Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей», - сообщил в своем паблике руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Переговоры между РФ и США о заключении контракта позволяют, несмотря на введенные американскими властями санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя державами в области ракетного двигателестроения.

В декабре 2020 года в «Энергомаше» сообщили, что в 2021 году планируют передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181. Поставка двигателей в США приносит госкорпорации около трети от общей суммы выручки - порядка 10-12 миллиаров рублей в год.