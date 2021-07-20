Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США одобрили покупку российских ракетных двигателей РД-181М

Валентина Пескова
18:38 20.07.2021
Переговоры между РФ и США вне зависимости от существующих санкций позволят продолжить сотрудничество в области ракетного двигателестроения.
США одобрили покупку российских ракетных двигателей РД-181М
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Правительство США одобрило покупку российских ракетных двигателей РД-181М, которые представляют собою модернизированную версию РД-181. В настоящее время американская компания United Launch Alliance использует двигатели РД-180 в ракете-носителе Atlas-5.

«Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит, будут новые поставки двигателей», - сообщил в своем паблике руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Переговоры между РФ и США о заключении контракта позволяют, несмотря на введенные американскими властями санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя державами в области ракетного двигателестроения.

В декабре 2020 года в «Энергомаше» сообщили, что в 2021 году планируют передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181. Поставка двигателей в США приносит госкорпорации около трети от общей суммы выручки - порядка 10-12 миллиаров рублей в год.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:23 ОПК
В Минпромторге заявили, что истребитель Checkmate будет готов через четыре года
17:34 В стране и мире
Видео
«Группировка создана не позднее 2017 года»: Хинштейн о расследовании дела главы ГИБДД Ставрополья
14:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео из особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
13:35 В стране и мире
Путин заявил об открытости России для союзничества в авиации и космонавтике
13:17 В стране и мире
Видео
В небе Жуковского: уникальное видео пилотажа SSJ-100 для авиасалона МАКС-2021
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.