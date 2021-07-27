Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение нового главнокомандующего ВС Украины, а также другие кадровые перестановки в сфере обороны страны. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать», – заявил Зеленский.

По его словам, необходимо активизировать работу как в Минобороны Украины, так и в ВС.

«Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного – как на профессиональном, так и на социальном уровне», – уточнил Зеленский.

Ранее глава государства отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) республики Руслана Хомчака. Новым главкомом станет генерал-майор, командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный. Также президент Украины уволил Михаила Коваля с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, назначив на эту должность Руслана Хомчака.