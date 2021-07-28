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В удмуртском зоопарке показали новорожденных полярных сов

Елизавета Потейчук
21:34 28.07.2021
Сотрудники зоопарка Удмуртии впервые показали новорожденных полярных сов в Сети.
В удмуртском зоопарке показали новорожденных полярных сов
© Фото: Зоопарк Удмуртии, vk
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Сотрудники удмуртского зоопарка опубликовали видео, где новорожденные полярные совята передвигаются по траве в вольере вместе со взрослыми совами. Кадры размещены на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

Согласно подписи под видео, птенцы появились на свет примерно месяц назад. Сейчас совята немного подросли и ищут себе пропитание самостоятельно, выбравшись из гнезда.

Ранее в челябинском нацпарке сотрудникам удалось запечатлеть медведей за утренней трапезой. На видео два медведя усердно поедали небольшие заросли возле тропинки.

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