В удмуртском зоопарке показали новорожденных полярных сов
Сотрудники зоопарка Удмуртии впервые показали новорожденных полярных сов в Сети.
© Фото: Зоопарк Удмуртии, vk
Сотрудники удмуртского зоопарка опубликовали видео, где новорожденные полярные совята передвигаются по траве в вольере вместе со взрослыми совами. Кадры размещены на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».
Согласно подписи под видео, птенцы появились на свет примерно месяц назад. Сейчас совята немного подросли и ищут себе пропитание самостоятельно, выбравшись из гнезда.
Ранее в челябинском нацпарке сотрудникам удалось запечатлеть медведей за утренней трапезой. На видео два медведя усердно поедали небольшие заросли возле тропинки.